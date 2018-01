Novo grupo de brasileiros chega ao país Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) chegou na manhã desta terça-feira trazendo 80 brasileiros. O avião pousou às 6h40 em Recife vindo de Adana, Turquia. Esse é o terceiro grupo que chega ao Brasil fugido do Líbano. Na segunda-feira, 150 brasileiros chegaram em mais um vôo da FAB. O avião faz uma escala técnica para reabastecimento no Recife e parte às 8h30 com destino a Guarulhos, São Paulo. Nenhum dos 80 passageiros desembarcou no Recife. Na quarta-feira, um quarto vôo sairá da região trazendo 225 brasileiros. O vôo comercial será feito pela TAM e acompanhado pelo ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Durante toda a segunda-feira, a diplomacia brasileira intensificou a retirada dos cidadãos que estavam no Vale do Bekaa. Um comboio com seis ônibus transportando um grupo de 305 brasileiros saiu da região, no leste do Líbano, em direção a Damasco, na mais delicada operação de retirada de brasileiros desde o início dos bombardeios israelenses contra alvos no sul do Líbano, no último dia 12. Antes da operação, os governos brasileiro e israelense entraram em intensas negociações sobre a melhor rota para o comboio. Os ônibus começaram a sair da madrugada desta segunda-feira e no início da manhã, horário de Brasília.