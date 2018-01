Novo herdeiro japonês passará por uma série de rituais imperiais O novo filho dos príncipes japoneses Akishino e Kiko, nascido no começo da manhã de quarta-feira no Japão, passará por uma série de rituais para ser confirmado em seu papel de membro da família imperial, marcando seu destino como sucessor ao trono. A princesa Kiko, cunhada do príncipe herdeiro japonês Naruhito e nora do imperador Akihito, deu à luz um menino, que ocupa o terceiro lugar na linha de sucessão da monarquia mais antiga do mundo. A criança nasceu pesando 2,558 kg e medindo 48,8 centímetros. O bebê é o terceiro de Akishino, de 40 anos, e Kiko, de 39 anos. Antes eles tiveram duas meninas, as princesas Mako e Kako, de 14 e 11 anos de idade, respectivamente. É o primeiro bebê do sexo masculino a nascer na família imperial em quase 41 anos. Devido à Lei de Sucessão patrilinear, ele é o terceiro para suceder a seu avô Akihito, de 71 anos, após seu tio Naruhito, de 46 anos, e seu pai, Akishino. Enquanto fica adiada, pelo menos por enquanto, a polêmica sobre a lei de sucessão ao trono do Crisântemo, começa a série de rituais a que deverá ser submetido nos próximos dias o filho de Kiko e Akishino. Inicialmente, um mensageiro do imperador entregará uma espada "protetora" ao menino. O presente será colocado sobre o seu travesseiro. A criança receberá seu nome durante uma cerimônia, que tradicionalmente acontece no sétimo dia após o nascimento. Também vai ganhar um símbolo que será usado para marcar seus pertences, e que será escolhido por sua mãe. Ainda não foi revelado o nome do herdeiro, que será escolhido pelo pai. Mas ele conterá o sufixo "marco", que significa "pessoa virtuosa". Se fosse uma mulher, levaria no fim do nome a partícula "ko", que significa "menina". Após a cerimônia especial em que será anunciado o nome do bebê, o chefe da Casa Imperial, Shingo Haketa, vai inscrever seu registro no livro da família imperial. O menino será submetido ainda a uma série de rituais. Eles incluem a visita aos três edifícios do Palácio Imperial onde são venerados os antigos imperadores, e sua primeira refeição simbólica com "hashis" (pauzinhos). Como não é filho de um imperador nem de um príncipe herdeiro, não vai passar por algumas cerimônias. Por exemplo, não haverá o banho ritual, na qual se roga pela "excelência literária" e a "boa saúde" do príncipe. Quem passou por esta cerimônia foi Aiko, filha de 4 anos do príncipe herdeiro Naruhito e sua mulher, a princesa Masako, de 42 anos. Aiko poderia ter sido declarada sucessora se houvesse sido aprovada a tentativa de reforma da Lei de Sucessão imperial defendida no ano passado pelo primeiro-ministro, Junichiro Koizumi, cujo objetivo era permitir às mulheres subir ao trono. A reforma fracassou devido à oposição dos setores mais tradicionalistas do governo. A notícia da gravidez de Kiko, que manteve vivas as esperanças de preservar a linha patrilinear, enterrou de vez a proposta.