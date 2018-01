Novo juiz-chefe recomeça o julgamento de Saddam O curdo Raouf Abdel Rahman será o novo juiz-chefe do julgamento do ex-presidente iraquiano Saddam Hussein e sete de seus assessores, cujo reinício está marcado para amanhã numa corte com forte esquema de segurança na Zona Verde, em Bagdá. Rahman substitui, o também curdo, Rizgar Amin, que renunciou no início do mês em protesto contra a pressão do governo provisório iraquiano para que apresse os procedimentos e ponha fim aos discursos de Saddam na corte. Inicialmente a direção do tribunal, criado para julgar dirigentes do antigo regime, havia apontado o vice de Amin, juiz Said al-Hamashi para seu lugar. Essa decisão foi revertida depois que o governo acusou Hamashi de ter integrado o partido de Saddam, o Baath. Amanhã será a oitava audiência do julgamento de Saddam e assessores pelo massacre de 148 xiitas em 1982. A audiência anterior foi em dezembro.