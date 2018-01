Novo juiz expulsa meio-irmão de Saddam Hussein do tribunal O novo juiz do tribunal que julga o ex-presidente iraquiano Saddam Hussein e sete de seus assessores ordenou neste domingo a expulsão de Barzan al Tikrit, meio-irmão do ex-ditador, da sala do tribunal, pouco após a retomada da audiência do processo. Segundo fontes judiciais, o juiz curdo Rauf Rashid Abdelrahman ordenou que Barzan fosse tirado à força da sala do tribunal após uma discussão entre eles.