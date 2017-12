Novo líder afegão promete entregar Bin Laden O primeiro-ministro interino do Afeganistão, o senhor da guerra Hamid Karzai, prometeu hoje capturar o terrorista Osama bin Laden e o mulá Mohammed Omar, líder do Taleban, e entregá-los à "justiça internacional". Karzai disse que está pedindo para que todos os afegãos procurem por Omar e Bin Laden e também por outros terroristas ligados à Al-Qaeda, rede terrorista de Bin Laden. O primeiro-ministro, entretanto, disse que não tem pistas sobre o paradeiro do mulá Omar. Apesar de oficiais americanos e guerreiros tribais especularem que o mulá Omar ainda pode estar na cidade de Kandahar, Karzai disse "não saber onde está Omar". "Nós não temos informação sobre seu paradeiro", disse o novo primeiro-ministro afegão à Associated Press em uma entrevista realizada por telefone via satélite. Segundo ele, todas as reportagens informando que Omar havia sido capturado são "mentiras". "Nós estamos o procurando. Ele é um fugitivo", afirmou Karzai. O premiê afegão disse ainda que desconhece a possibilidade de o mulá Omar estar sendo protegido por líderes tribais. Karzai duvida que Omar ainda esteja em Kandahar, cidade que foi o último bastião do Taleban no país. "Todos os soldados talebans deixaram a cidade. Por que ele ficaria?", perguntou Karzai. Leia o especial