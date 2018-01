´Novo líder da Al-Qaeda´ estaria preso há anos Um advogado no Cairo disse que o egípcio que os Estados Unidos afirmam ser o novo líder da Al-Qaeda no Iraque está preso no Egito há sete anos. Após a morte de Abu Musab al-Zarqawi no mês passado, o exército americano divulgou uma foto de Ayyub al-Masri, apontando-o como a pessoa que provavelmente ficaria responsável pela Al-Qaeda no Iraque. O advogado egípcio Mamdouh Ismail, que representou egípcios por muitos anos, disse que se encontrou com al-Masri há alguns dias numa prisão no Cairo. Segundo ele, as aparentes contradições nas informações sobre o sucessor de Abu Musab al-Zarqawi no Iraque podem fazer parte de uma campanha de desinformação de ambos os lados. Porém, a comprovação independente dos dados não foi possível. Mistério Esta é uma história obscura, assim como grande parte das informações a respeito de operações antiterror e do trabalho dos serviços de inteligência pelo mundo. Após a morte de Zarqawi no mês passado, o major-general William Caldwell, porta-voz do exército americano no Iraque, divulgou uma foto de Ayyub al-Masri e disse que ele seria "provavelmente a pessoa que ficará responsável pela Al-Qaeda no Iraque". "Ayyub al-Masri é um dos mais importantes integrantes operantes da Al-Qaeda no Iraque. Nós sabemos que ele é responsável por facilitar a movimentação de combatentes estrangeiros da Síria para Bagdá. Nós sabemos que al-Masri é um terrorista desde 1982, início de seu envolvimento com a Jihad Islâmica egípcia", disse Caldwell na época. Porém, de acordo com Ismail, uma fonte da segurança do Ministério do Interior egípcio afirmou que al-Masri é, na verdade, o nome de guerra de um militante egípcio chamado Sharif Haza. Ismail, que já foi um ativista islâmico e colega do vice de Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahri, disse que a afirmação americana não pode ser verdadeira. Desinformação "Três dias atrás, eu estava na prisão de Turah", informou Ismail. "Ali eu me encontrei com Sharif Haza e ele riu muito sobre o que está sendo dito sobre ele." "Ele me disse que está preso há muitos anos e que não tem nenhuma relação com a Al-Qaeda ou com Osama Bin Laden." Segundo Ismail, Haza está preso há sete anos, acusado de terrorismo. A questão da identidade do sucessor de Zarqawi deu outra reviravolta há alguns dias, quando Osama Bin Laden disse numa gravação de áudio que um homem chamado Abu Hamza al-Muhajir seria o novo líder da Al-Qaeda no Iraque. Ismail disse que ninguém ouviu falar em al-Muhajir e que os nomes divulgados pelos americanos e por Bin Laden provavelmente fazem parte de uma campanha de desinformação dos dois lados, cujo único propósito é confundir um ao outro.