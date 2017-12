Novo líder da Libéria toma posse O empresário Gyude Bryant, de 54 anos, prestou juramento como novo líder da Libéria, com o objetivo de levar a paz a um país devastado por anos de guerra civil, sob o comando do ex-presidente Charles Taylor. Durante a cerimônia de posse no cargo de encarregado - não presidente - do governo de transição compartilhado, que terá dois anos de duração, Bryant prometeu tirar a Libéria de "um estado de desespero". "Os liberianos nunca mais usaremos a guerra como uma maneira de resolver nossos problemas", afirmou. Entre os convidados da cerimônia de posse estavam o presidente da Nigéria, Olusegun Obasanjo, e outros líderes da África ocidental.