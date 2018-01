Novo líder do Hamas diz que EUA não são alvo do grupo O novo líder do Hamas na Faixa de Gaza, Abdel Aziz Rantisi, disse que o grupo não têm planos de atacar alvos norte-americanos. Segundo ele, o principal objetivo do Hamas é lutar contra a ocupação do território palestino por Israel. Rantisi foi escolhido ontem para líder do Hamas na Faixa de Gaza. O líder geral do Hamas continua sendo Khaled Mashal, que administra o escritório político do grupo em Damasco, Síria. Rantisi disse ainda não estar preocupado com as ameaças de Israel, de perseguir todos os líderes do grupo, depois do assassinato do líder espiritual e fundador do Hamas, Ahmed Yassin, na segunda-feira.