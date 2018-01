Novo livro do papa será lançado em maio O novo livro do papa João Paulo II, Levantem-se e Sigam-me, estará à venda em 18 de maio, dia em que o pontífice completará 84 anos de vida. A editora italiana Mondadori afirmou que está negociando os direitos da obra mundialmente. O livro contará os anos desde que Karol Wojtyla se consagrou bispo, em 1958, até sua eleição como papa, em 1978. O novo livro do papa será lançado uma década depois de sua entrevista autobiográfica "Nos Umbrais da Esperança", que, segundo a Mondadori, vendeu 20 milhões de exemplares em todo o mundo. "Não tenho certeza se este será o último livro do papa", comentou o porta-voz do pontífice, Joaquín Navarro-Valls, durante a apresentação do livro em um hotel da Via Veneto. Segundo Navarro-Valls, a obra reúne "recordações e reflexões" sobre um período de 20 anos e inclui memórias dos conflitos do papa com as autoridades comunistas na Polônia. Todo o dinheiro levantado com a venda do livro será destinado a fundos especiais para obras de caridade.