Novo papa foi eleito após 5 votações

Em séculos passados, os conclaves se arrastavam por semanas e meses, em alguns casos chegando a durar anos. No século 13, um dos cardeais mais cotados para assumir a Santa Sé faleceu durante o processo, que se estendeu por semanas.

O conclave que elegeu Bento XVI teve quatro votações e durou dois dias. O conclave mais longo do último século durou cinco dias, teve 14 votações e resultou na eleição de Pio XI, em 1922. As informações são da Associated Press.