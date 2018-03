Novo Parlamento toma posse na Somália

A posse do Parlamento coincide com o fim formal do mandato de uma missão da Organização das Nações Unidas (ONU) na Somália e havia a expectativa de que os legisladores somalis elegeriam imediatamente um presidente.

"A eleição presidencial não acontecerá hoje", disse o deputado Aweys Qarni antes da posse do Legislativo. "A comissão eleitoral ainda precisa ser formada. Ainda há trabalho a ser feito antes da eleição presidencial", prosseguiu. Outros deputados confirmaram o adiamento.

A escolha dos 275 membros do Parlamento sofreu uma série de atrasos em meio a denúncias de intimidação e corrupção, o que fez com que as eleições indiretas de um presidente para o Parlamento e de um presidente para o país fossem postergadas. Ainda não se sabe quando acontecerá essa votação.

Das 275 cadeiras a serem ocupadas, apenas 211 deputados foram empossados hoje pela justiça eleitoral. As eleições indiretas para presidente do Parlamento e para presidente do país ocorrerão somente quando todos os legisladores tiverem sido empossados. A expectativa é de que isso ocorra nos próximos dias.

A Somália não tem governo central desde 1991, quando senhores da guerra derrubaram o ditador Mohamed Siad Barre e depois voltaram-se uns contra os outros. A partir de 2004, governos provisórios apoiados pela ONU passaram a ser formados, mas todos eles tiveram extrema dificuldade para impor autoridade. A ONU espera que as recentes reformas políticas realizadas no país ajudem no estabelecimento de um governo capaz de atender às necessidade da população. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.