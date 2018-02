Novo partido esquerdista é o mais popular na Espanha

Segundo um levantamento da empresa de pesquisas Metroscopia, publicado no domingo pelo jornal El Pais, 27,7% dos eleitores escolheriam o Podemos se as eleições parlamentares ocorressem amanhã, contra 26,2% que votariam no partido da oposição Socialista e 20,7% no partido conservador Popular.

O Podemos, liderado pelo professor Pablo Iglesias, emergiu dos protestos em 2011 que demandavam uma democracia mais transparente.

A pesquisa entrevistou 1 mil adultos e tem margem de erro de 3,2 pontos porcentuais. As eleições gerais acontecerão em 2015. Fonte: Associated Press.