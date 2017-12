Novo patriarca de Alexandria é empossado Teodoro II foi empossado neste domingo no posto de novo patriarca de Alexandria, transformando-se em líder espiritual de uma importante seita ligada à Igreja Orotodoxa grega. Representantes de outras igrejas cristãs participaram da cerimônia, que terminou com a escolha e a posse de Teodoro. O patriarca de Alexandria tem autoridade sobre a maior parte dos seguidores da Igreja Ortodoxa na África. O presidente da Grécia, Costis Stephanopoulos, e altos funcionários do governo egípcio participaram da cerimônia de posse, realizada na cidade de Alexandria, na costa do Mar Mediterrâneo. Teodoro foi escolhido por unanimidade para ser o 115º patriarca de Alexandria. O processo de sucessão foi desencadeado pela morte do patriarca Petros VII em um acidente de helicóptero ocorrido na Grécia no último dia 11 de setembro. Outros importantes clérigos da Igreja Ortodoxa na África também perderam a vida no acidente.