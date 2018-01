Novo pedido de prisão adia audiência de brasileiro A audiência de apresentação do brasileiro Saul dos Reis Júnior, de 24 anos, marcada para hoje na Corte Federal de Bridgeport a pedido da promotoria, teve de ser adiada para o dia 31 de maio. Isso porque Reis agora vai enfrentar um novo problema jurídico: o serviço de imigração dos Estados Unidos apresentou pedido para a detenção do mineiro. O brasileiro teria confessado à polícia ter estrangulado a adolescente norte-americana Christina Long, de 13 anos, a qual conheceu por meio da Internet. Reis foi descoberto pela investigação feita na correspondência eletrônica de Christina, onde havia uma mensagem marcando encontro num shopping. Segundo as autoridades de imigração, o brasileiro está ilegalmente no país. Apesar de viver há mais de 13 anos nos Estados Unidos, ele não tem visto de permanência. Como há uma nova acusação contra ele, a audiência foi remarcada para a próxima semana. Esse pedido da promotoria foi aceito pela juíza federal Holly Fitzsimmons. A mãe do acusado, Silviane Arruda, e o padrasto dele, Isaías Arruda, viram hoje o filho pela primeira vez desde que ele foi detido pela polícia norte-americana, há uma semana, mas não puderam falar com ele. De longe, a mãe, que chorava e rezava, pôde somente acenar para o filho e dizer baixinho que o amava. A audiência durou apenas 12 minutos. Vestido com um macacão alaranjado, o uniforme dos presidiários norte-americanos, o brasileiro chegou à corte algemado e com um dos pulsos enfaixado. Até hoje, Reis tinha como defensor o advogado James Pickerstein, que havia sido indicado pelo governo. Mas a família do brasileiro contratou para defendê-lo, a partir de agora, James Michael Lenihan, que disse estar preparado para trabalhar contra qualquer sentença que venha a ser dada contra Reis, inclusive a pena de morte prevista na legislação estadual de Connecticut, onde o caso está sendo apurado.