Novo premiê da Romênia propõe governo jovem e renovado

BUCARESTE - O primeiro-ministro designado da Romênia, Mihai Razvan Ungureanu, anunciou nesta quarta-feira, 8, em Bucareste a lista do gabinete que apresentará na quinta ao Parlamento, com nomes jovens e novos em relação ao governo que renunciou na segunda-feira.

"É um governo muito jovem, são caras novas, profissionais excepcionais", disse Ungureanu na apresentação de sua equipe, destacando que boa parte de seus ministros estudou no exterior. A metade dos 16 indicados da lista são novos, e cinco deles têm menos de 40 anos de idade.

Em um momento de crise econômica e em pleno acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), a pasta de Finanças será ocupada pelo empresário e ex-secretário de Estado deste ministério Bogdan Dragoi.

As novas figuras vêm todas do Partido Liberal Democrata (PDL), majoritário e de centro-direita, que com a Aliança Democrática dos Húngaros na Romênia (UDMR) e a União Nacional para o Progresso da Romênia (UNPR) formam a coalizão próxima ao presidente Basescu, que apoiará este governo.

Permanecerão os ministros das Relações Exteriores, Cristian Diaconescu, e da Defesa, Gabriel Oprea, ambos da UNPR, e os quatro cargos da UDMR, além de outros dois independentes.

A lista de Ungureanu, de 43 anos, até agora chefe do serviço secreto e eleito por Basescu para formar governo, deverá passar agora pelo Parlamento, onde a coalizão que o apoia tem maioria. No entanto, a oposição social-democrata e liberal já anunciou que rejeitará qualquer proposta que venha de Basescu, a quem pede que renuncie para que seja feito um acordo político para convocar eleições legislativas antecipadas.