Novo premiê da Tunísia inicia formação de seu governo O primeiro-ministro designado da Tunísia, Ali Larayedh, deu início neste sábado aos trabalhos para formar um novo governo, após seu antecessor e companheiro de partido, Hamadi Jebali, ter renunciado na sequência de um impasse político. Ambos pertencem à ala mais radical do partido islâmico Ennahda. O líder do partido, Rached Ghannouchi, disse que os esforços estão focados em acrescentar mais dois partidos à coalizão, atualmente com três.