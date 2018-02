Novo premier espanhol manda soldados voltarem do Iraque O novo primeiro-ministro da Espanha, empossado ontem, ordenou neste domingo que as tropas espanholas no Iraque retornem para casa assim que possível, cumprindo uma promessa de campanha. O premier Jose Luis Rodriguez Zapatero, que venceu as eleições três dias após os atentados terroristas de 11 de março em Madri, disse ter tomado a decisão de retirar as tropas depois de concluir que a ONU não está pronta para assumir a administração do Iraque - exigência do novo governo espanhol para manter os soldados no país árabe. Zapatero chamou atenção para o fato de que a maioria dos espanhóis se opôs à decisão de seu antecessor, Jose Maria Aznar, de apoiar a invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Ele disse, porém, que o governo espanhol apoiará os esforços da ONU ou da União Européia a fim de preparar o Iraque para o fim da ocupação, esperado para 30 de junho.