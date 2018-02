Novo presidente da Albânia toma posse O general da reserva Alfred Moisiu, de 73 anos, assumiunesta quarta-feira o cargo de presidente da República da Albânia depois de prestar juramento diante dos parlamentares, em Tirana. Moisiu, que foi um dos altos oficiais do Exército nos tempos do ditador comunista Enver Hoxa, foi eleito chefe de Estado, em 24 de junho passado, com o voto do Parlamento, graças a um histórico acordo alcançado entre a maioria e a oposição. Moisiu ocupou o lugar do presidente Rexhep Meidani.