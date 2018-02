Novo presidente da China promete governo 'mais limpo'

Jinping disse que uma das prioridades serão os gastos sociais e outras medidas para promover a prosperidade de forma mais uniforme e estreitar uma lacuna politicamente volátil entre elite rica da China e maioria pobre, além de combater a corrupção endêmica que irritou o público.

"Em face da tendência poderosa dos tempos e das sinceras expectativas das pessoas para uma vida melhor, não podemos ter a menor complacência, ou obter a menor folga no trabalho", disse Xi durante a cerimônia de encerramento do encontro anual do Parlamento chinês.

"Devemos rejeitar resolutamente formalismo, burocratismo hedonismo, e extravagância, e resolutamente lutar contra a corrupção e má conduta em todas as outras manifestações", disse o líder. As informações são da Associated Press.