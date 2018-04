Novo presidente da Guatemala quer Exército contra o tráfico O presidente eleito da Guatemala, Álvaro Colom, disse na segunda-feira que pretende usar as Forças Armadas contra os traficantes que controlam regiões inteiras do país, assim como faz o vizinho México. Colom, um centro-esquerdista eleito no segundo turno eleitoral de domingo, afirmou que há falta de vigilância tanto no litoral do Atlântico quanto o do Pacífico, pontos de passagem para a cocaína levada da América do Sul para os Estados Unidos. Sobre a possibilidade de usar o Exército, Colom disse à Reuters: "Não só pode ser. Vai acontecer". O conservador Felipe Calderón tomou essa medida para combater o narcotráfico depois de assumir a presidência do México, em dezembro. "[Nas áreas sob controle do tráfico] não se pode entrar só com a polícia. Aí tem de se entrar com o Exército, como operação de guerra, se você quiser realmente recuperar o território", acrescentou. Atualmente, o Exército guatemalteco é usado esporadicamente em operações antidrogas, mas sobretudo atua com a polícia em bairros da capital onde a criminalidade está fora de controle. Colom, um ex-dirigente empresarial de 56 anos, sucederá ao liberal Óscar Berger a partir de 14 de janeiro, com mandato de quatro anos. (Por Anahí Rama)