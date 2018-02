Novo presidente da Índia toma posse

Na Índia, o cargo de presidente é praticamente cerimonial, mas Mukherjee terá um papel essencial se nenhum partido obter maioria no Parlamento após as eleições de 2014, quando então caberia a ele decidir quem forma o próximo governo.

Mukherjee, de 76 anos, é um dos líderes do Partido do Congresso. Ele renunciou ao cargo de ministro das Finanças para concorrer à presidência e conseguiu ser eleito na semana passada.

O presidente da Suprema Corte indiana, S. H. Kapadia, recebeu o juramento no hall do Parlamento. Estavam presentes o primeiro-ministro Manmohan Singh, a líder do Partido do Congresso, Sonia Gandhi, e integrantes do gabinete de Singh

"Para o nosso desenvolvimento ser real, os mais pobres de nossa terra precisam sentir que são parte da narrativa da ascensão da Índia", disse Mukherjee para os parlamentares.

Ele instou os políticos a focarem na eliminação da fome, em um país onde quase metade das crianças com menos de 5 anos sofrem de má nutrição. "Não existe humilhação mais abusiva que a fome", afirmou ele.

Mukherjee, que substitui Pratibha Patil, a primeira presidente da Índia, vai ter um mandato de cinco anos. As informações são da Associated Press.