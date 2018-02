Novo presidente da Nigéria elogia antecessor por transição pacífica

ABUJA - Vencedor da eleição presidencial da Nigéria, Muhammadu Buhari parabenizou seu antecessor, Goodluck Jonathan, por entregar o cargo pacificamente nesta quarta-feira, 1º, um dia depois de se tornar o primeiro político da história nigeriana a substituir um presidente pela via das urnas.

Jonathan realizou um gesto inédito ao telefonar a Buhari para reconhecer a derrota e exortou seus apoiadores a aceitarem o resultado, um sinal do enraizamento da democracia na nação mais populosa da África que poucos esperavam.

O principal índice da bolsa da Nigéria subiu 6,7%, o melhor resultado do ano, e os títulos do país, indexados em dólares, também subiram em meio ao alívio com a ausência de violência e fraude que prejudicaram pleitos anteriores. Os investidores também estão cautelosamente otimistas de que uma repressão à corrupção levada a cabo por Buhari irá estimular os investimentos e fortalecer o crescimento da maior economia africana.

A regras determinam que Jonathan deve entregar o cargo oficialmente no dia 29 de maio. O governista Partido Democrático do Povo (PDP) está no poder desde o fim do regime militar, em 1999, mas vinha perdendo popularidade devido a uma série de escândalos de corrupção no setor petrolífero e ao desempenho do governo no combate à insurgência islâmica do Boko Haram. “Vocês votaram pela mudança, e agora a mudança chegou”, disse Buhari. / REUTERS