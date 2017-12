Novo presidente da OLP escapa de tiroteio na Faixa de Gaza Homens armados invadiram tendas erguidas na Faixa de Gaza para o período de luto por Yasser Arafat depois que seu sucessor à frente da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Mahmoud Abbas, chegou ao local. Um segurança foi morto e cinco outras pessoas ficaram feridas, mas Abbas nada sofreu. O motorista Suleiman Mahdi afirmou que Abbas cumprimentava visitantes da tenda quando os tiros começaram. Ele disse que seguranças rapidamente cercaram Abbas e o retiraram do local. Imagens da Associated Press Television News mostram um grupo de 20 homens invadindo a tenda onde Abbas e o ex-ministro palestino e ex-chefe de segurança de Gaza, Mohammed Dahlan, haviam se reunido com outros líderes para homenagear Arafat. Mais tarde, Dahlan negou que o ataque tenha sido um atentado deliberado contra sua vida ou a de Abbas. Assim como o presidente da OLP, Mohammed Dahlan é visto como um sucessor em potencial de Arafat à frente da Autoridade Nacional Palestina (ANP). Os pistoleiros gritavam ?Abbas e Dhalan são agentes dos americanos?. A eleição presidencial da ANP está marcada para 9 de janeiro. As candidaturas poderão ser apresentadas oficialmente a partir do próximo dia 20.