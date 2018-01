Novo presidente do tribunal que julga Saddam Hussein é nomeado O procurador-geral do Iraque, Jaafar Al Musaui, anunciou hoje que o juiz Said Al Hamashi presidirá a próxima audiência do julgamento de Saddam Hussein, marcada para o dia 24, após a renúncia do anterior presidente. Al Musaui diz que o primeiro vice-presidente da corte, Al Hamashi, será o substituto do curdo Rizgar Mohamed Amin, que apresentou sua renúncia na semana passada. Al Musaui acrescentou que a saída de Amin "ainda não foi avaliada" pela Suprema Corte Criminal, a instância judicial encarregada desses processo. A Suprema Corte iraquiana anunciou ontem que não aceitaria a renúncia apresentada pelo presidente do tribunal especial que julga Saddam. A nota negava que pressões recebidas do governo e das forças de ocupação tivessem levado o juiz curdo apresentar sua renúncia. Altos funcionários dos Ministérios da Justiça e dos Direitos Humanos foram até Suleimaniya, no Curdistão iraquiano, para tentar fazer Amin voltar atrás. Uma fonte confirmou à EFE que o juiz curdo tinha apresentado sua renúncia na semana passada, cansado das críticas públicas recebidas por sua suposta condescendência com o ex-ditador.