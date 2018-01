Novo presidente italiano começará a formar governo na terça O novo presidente da República italiana, Giorgio Napolitano, que na segunda-feira tomará posse no Parlamento, anunciou neste sábado que na próxima terça-feira iniciará as consultas com os diferentes líderes políticos para a formação do governo, que será liderado por Romano Prodi. Napolitano, o primeiro ex-comunista a chegar à chefia do Estado, confirmou que abrirá o processo para a criação do novo Executivo imediatamente após tomar posse, substituindo Carlo Azeglio Ciampi, que conclui seu mandato de sete anos. As reuniões com os líderes políticos são o passo prévio para que o presidente designe um representante encarregado de formar o novo governo. Uma vez nomeado, o Executivo deve se submeter ao voto de confiança do Parlamento, onde a centro-esquerda de Prodi tem maioria. "Nós estaremos preparados para terça-feira", afirmou Prodi, que está negociando com seus parceiros da aliança de centro-esquerda União a lista de ministros para o próximo gabinete.