Novo primeiro-ministro australiano nomeia gabinete

O primeiro-ministro eleito da Austrália, Kevin Rudd, nomeou, nesta quinta-feira, 29, o seu gabinete, escolhendo Julia Gillard para ocupar o cargo de vice-primeira-ministra. O novo Gabinete, incluindo Rudd como primeiro-ministro, será formalmente empossado na próxima segunda-feira. Rudd disse que a sua equipe representa uma nova e forte liderança para a Austrália em temas-chave como educação, crescimento econômico, emprego e mudança climática. Esta é a primeira vez no país que uma mulher assume a função. O ex-vocalista da banda Midnight Oil, Peter Garret, foi nomeado ministro do Meio Ambiente. Stephen Smith, um advogado do Estado de Outback, foi anunciado como o novo ministro de Assuntos Exteriores. Segundo a BBC, ao anunciar seu ministério, o novo premiê deixou claro que seu governo dará prioridade a três áreas: economia, educação e meio ambiente. O Partido Trabalhista da Austrália venceu as eleições gerais no último sábado, acabando com mais de 11 anos de governo do conservador John Howard, cujo partido também anunciou nesta quinta uma nova equipe. No mesmo dia em que Rudd anunciou a composição de seu ministério, o Partido Liberal, derrotado nas eleições, escolheu o atual ministro da Defesa, Brendan Nelson, como seu novo líder.