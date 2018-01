Novo primeiro-ministro é homem da "França profunda" Ao contrário de Jacques Chirac e Lionel Jospin, o novo primeiro-ministro da França, Jean-Pierre Raffarin, não é ex-aluno da ENA, Escola Nacional de Administração, formadora da elite dirigente do país. Sua formação é comercial, na Escola Superior do Comércio de Paris. O senador Raffarin, homem da "França profunda", é um político de centro-direita, de 54 anos e relativamente pouco conhecido dos franceses (numa pesquisa, apenas 42% o identificaram) e ainda menos dos parisienses, apesar de sua carreira ser relativamente longa, iniciada ao lado do presidente Valéry Giscard d´Éstaing, na década de 70. Casado e pai de uma filha, ele preside, desde 1988, a região do Poitou-Charente, mas já foi ministro das Pequenas e Médias Empresas no governo Alain Juppé - que reaparece na cena política como o homem forte, a eminência parda de Chirac. A designação de Raffarin foi soprada por ele. Raffarin nunca teve muito destaque fora do chamado microcosmo político francês. Só durante a campanha eleitoral sua atuação passou a chamar atenção, quando defendeu "uma França de gente simples, contra as elites". Raffarin é o homem de abertura política que Chirac procurava caso fosse plebiscitado pelo eleitorado de direita e esquerda, como acabou ocorrendo. Ele decidiu optar por esse neochiraquiano, decepcionando e deixando furioso o candidato favorito da direita, Nicolas Sarkosy. De seus discursos e entrevistas durante a campanha pode-se identificar algumas das idéias de Raffarin para modernizar a República: reforçar o papel do presidente; relançar a descentralização; abertura à política familiar; promover a democracia social, garantir a transparência da ação pública e inventar uma governança européia. Ele terá que transformar a vitória de domingo em maioria presidencial, o que possibilitará sua permanência no poder a partir de 16 de junho, data do segundo turno das eleições legislativas.