Novo primeiro-ministro palestino é considerado líder moderado Ahmed Qureia, designado primeiro-ministro palestino, é um líder moderado - negociador veterano dos acordos de paz de 1993 em Oslo (Noruega). Foi apontado como um dos principais articuladores daquele acordo secreto, que estabeleceu a Autoridade Palestina. Qureia, de 65 anos, nasceu em Jerusalém em 1937. Filho de rica família, trabalhou durante vários anos no sistema bancário até participar da fundação da Fatah, o principal grupo da Organização de Libertação da Palestina. Depois de coordenar os trabalhos da delegação palestina na Noruega, ele elegeu-se membro do Conselho Legislativo Palestino (Parlamento) em 1996, durante as primeira eleições nos territórios autônomos. Qureia foi um dos primeiros dirigentes palestinos a se reunir com o líder israelense Ariel Sharon, após ele ter assumido a chefia do governo israelense em março de 2001.