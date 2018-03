Novo projeto para elevar imposto deve ser enviado A presidente argentina, Cristina Kirchner, apresentará um novo projeto de lei para aumentar as alíquotas de impostos para a exportação de soja, segundo fontes da Secretaria de Agricultura. A iniciativa ocorre no mesmo mês em que o Senado rejeitou um projeto de Cristina para elevar o imposto sobre exportação de produtos agrícolas. O novo secretário de Agricultura, Carlos Cheppi, disse que as discussões sobre os problemas do setor serão mantidas caso a caso, com cada entidade, separadamente. Além disso, não haverá uma discussão nacional de uma política para o setor, mas sim regional, com cada um dos governadores. O objetivo do governo é separar as quatro entidades rurais, que têm interesses distintos, mas desde março se mostram cada vez mais unidas. "O que queremos é uma política agrícola nacional e estamos cada vez mais fortes, apesar da ideologia e interesses diferentes", afirmou Luciano Miguens, presidente da Sociedade Rural, representante dos grandes produtores. "Esse governo conseguiu unir nossas entidades que, tradicionalmente, sempre estiveram desunidas e, agora, ninguém vai nos separar", avisou Alfredo De Angeli, presidente da Federação Agrária de Entre Rios, que representa os chacareiros. "Esperamos que nenhum projeto de lei seja enviado sem uma consulta ao setor porque qualquer iniciativa nesse sentido será uma repetição do erro que causou a crise que nos paralisou por mais de quatro meses", analisou o vice-presidente da SRA, Hugo Biolcati. De Angeli, por seu lado, considerou que a nomeação de um novo secretário de Agricultura "não adianta nada, se ele não tem autonomia para negociar". Também afirmou que, embora a tensão tenha se dissipado, "o problema continua e pode se agravar". Em entrevista na exposição agropecuária La Rural, De Angeli recordou que faltam poucas semanas para o início do plantio de milho, girassol, soja e sorgo. "Mas até agora ninguém conhece os planos do governo e ninguém sabe o que ou quanto vai plantar", disse.