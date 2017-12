Novo rei do Camboja tem seu primeiro compromisso oficial O novo rei do Camboja, Norodom Sihamoni, de 51 anos, que será coroado na próxima semana, foi recebido hoje pelo presidente da China, Hu Jintao. Sihamoni, que assumirá o trono com a abdicação de seu pai Norodom Sihanuk, de 81 anos, se reuniu com o líder chinês no Grande Palácio do Povo, sede do governo da China. O presidente Hu Jintao felicitou o novo monarca e ofereceu apoio ao seu país. O encontro de hoje foi o primeiro ato público do novo rei do Camboja. Ele está na China acompanhando o pai que se submete a tratamento médico. Há 11 anos, o rei Norodom Sihanuk, viaja constantemente à China para tratamento de um câncer, que se agravou nos últimos meses forçando-o a abdicar. Seu filho, que foi bailarino clássico, se comprometeu a manter a monarquia constitucional do pai e não interferir nos assuntos dos Poderes Legislativo, Executivos e Judiciário.