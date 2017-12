Novo rei maori é escolhido na Nova Zelândia Os líderes maoris elegeram nesta segunda-feira, na Nova Zelândia, Tuheitia Paki, filho mais velho da rainha Te Atairangi Kaahu, falecida na última semana, como o novo rei maori. Seguindo a tradição, a coroação de Tuheitia Paki precedeu os últimos rituais do funeral da rainha maori, que morreu na semana passada, aos 75 anos, por causa de uma doença renal. Tuheitia Paki, de 51 anos e diretor de um instituto maori, foi escolhido pelos principais maoris de todo o país para manter o vínculo com a família real, estabelecida em 1858 para unir os maoris em suas negociações com os europeus. A rainha Te Atairangi Kaahu, que nasceu em 23 de julho de 1931, foi coroada no dia 23 de maio de 1966, após a morte de seu pai, o rei Koroki Te Rata Mahuta Tawhiao Te Wherowhero. Os restos de Te Atairangi Kaahu foram conduzidos em uma canoa de guerra através do rio Waikato, nas proximidades da terra ancestral da montanha de Taupiri, na Ilha do Norte, onde ela foi enterrada ao lado de seus antepassados. A Governadora Geral interina da Nova Zelândia, Sian Elias, leu as mensagens de pêsames enviadas pela rainha Elizabeth II da Inglaterra e pelo príncipe Charles.