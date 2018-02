Michael Adebolajo, de 28 anos, foi acusado pela morte de Rigby e por tentativa de homicídio contra dois policiais e posse de arma de fogo.

Adebolajo foi liberado ontem do hospital onde estava internado para tratar ferimentos que sofreu no dia do ataque.

Outro homem, Michael Adebowale, de 22 anos, também foi formalmente acusado pelo assassinato de Rigby. As informações são da Associated Press.