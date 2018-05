Novo terremoto afeta resfriamento de usina japonesa O terremoto forte que atingiu hoje a região norte do Japão afetou as operações de resfriamento em três reatores da usina nuclear Daiichi, em Fukushima. O tremor ocorreu às 17h16 (horário local), na mesma área do violento terremoto de 11 de março que originou um tsunami em seguida.