Novo terremoto atinge oeste do Japão O oeste do Japão foi atingido hoje por um novo terremoto, de 5,2 graus de magnitude na escala Richter. No sábado, duas pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas quando a região foi afetada por um tremor de 6,8 graus de magnitude. De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o tremor de hoje também foi registrado na cidade de Hiroshima e áreas visitas no oeste do país, castigadas pelo abalo sísmico de sábado. Ainda não há informações sobre vítimas ou danos causados pelo tremor. No terremoto de sábado, mais de 7.200 casas e edifícios foram destruídos ou danificados. Cerca de 56 mil casas sofreram cortes de energia elétrica e pelo menos 38 mil residências em Hiroshima ficaram sem água. O terror também obrigou cerca de 3.500 passageiros a passar a noite no trem-bala e em outros trens, que tiveram seus serviços interrompidos. As autoridades japonesas já haviam alertado sobre o risco de novas réplicas do tremor de mais de 5 graus na escala Richter em toda a região. Até as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, a agência meteorológica do país registrou um total de 372 réplicas do tremor, 23 delas perceptíveis.