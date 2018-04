Novo terremoto de magniteude 7,7 deixa 12 feridos na Sumatra

JACARTA - Um terremoto de magnitude 7,7 que atingiu a costa da Sumatra nesta quarta-feira, 7, deixou pelo menos 12 pessoas feridas, sendo quatro com gravidade. O tremor na ilha indonésia gerou pânico, disparou o alerta de tsunamis e provocou danos materiais e cortes de energia elétrica.

A maioria dos feridos sofreu cortes, contusões e traumatismos devido ao terremoto e a confusão que tomou conta da ilha, segundo a Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB).

Após o tremor, de um minuto de duração, muitos moradores da região, apavorados com a lembrança do grande tsunami que castigou essa mesma região em 2004 e causou 168 mil mortes, abandonaram suas casas e fugiram do litoral a pé e em motos.

O governador da província de Aceh, Irwandi Yousef, ressaltou que a situação está "sob controle" e assinalou que, por enquanto, não há informação sobre mortes, nem graves danos materiais.