Novo terremoto deixa feridos em El Salvador O governo salvadorenho ordenou a evacuação de escolas e edifícios públicos depois de um forte tremor que sacudiu hoje aquele país da América Central. O tremor ocorreu às 8h25 locais e, segundo o instituto sismológico do Colorado (EUA), teve uma magnitude preliminar de 5,7 graus. As rádios locais informaram que até o momento foram registrados dois feridos, que o terremoto foi sentido em todo o país e que há notícias de desmoronamentos em diferentes pontos do território. O forte tremor que provocou pânico em dezenas de milhares de salvadorenhos ocorreu um mês depois que um terremoto de 7,6 graus de intensidade deixou em 13 de janeiro centenas de mortos e milhares de feridos. O tremor de hoje teria sido mais forte nos departamentos ocidentais do país, na fronteira com a Guatemala, onde também foi sentido o terremoto.