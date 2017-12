Novo terromoto no norte do Japão Um terremoto de magnitude 6,3 sacudiu hoje a Ilha de Hokaido, no norte do Japão. É o quarto sismo com graduação semelhante que atinge a região em dois dias. Não há informações sobre danos materiais ou feridos. Segundo a Agência Meteorológica do Japão, o tremor aconteceu às 6h00 (de Brasília) a cerca de 50 quilômetros abaixo da superfície do oceano, próximo à costa leste da ilha.