Novo tremor assusta moradores do sul da Índia Três dias depois do devastador terremoto no oeste de Índia de 7,9 graus de magnitude da escala Richter, que pelas estimativas oficiais fez mais de 20 mil vítimas fatais, a terra voltou a tremer. Desta vez, a cidade afetada foi Bagalore, ao sul do país. As pessoas saíram em pânico pelas ruas, segundo a emissora de TV Star News. Bagalore, que é um importante centro de informática, ficou durante alguns minutos com centenas de computadores fora de serviço. Ainda não foi divulgada a intensidade do tremor e nem tão pouco se houve danos ou vítimas Enquanto o estado de Gujarat, devastado na última sexta-feira, foi sacudido a noite passada por uma nova série de tremores de menor intensidade. Milhares de pessoas passaram a noite ao ar livre pela terceira vez consecutiva. Enquanto para o Ministério da Defesa o número de mortos deverá ser de 20 mil, a Cruz Vermelha acredita que ultrapasse os 30 mil. El Salvador - Duas semanas depois do terremoto que também destruiu El Salvador, equipes de resgate ainda procuram por corpos enterrados sob os escombros de prédios e casas na região de Las Colinas. O tremor, de 7,6 graus de magnitude na escala Richter, matou cerca de 726 pessoas e feriu outras 4,4 mil, além de destruir mais de 190 mil residências. Segundo o oficial German Schleehaulf, o trabalho de resgate está sendo lento para evitar desmembrar os corpos. ?Ainda há muito trabalho a ser feito antes da área estar totalmente limpa?, declarou. Enquanto isso, trabalhadores da área da saúde estão se empenhando para evitar epidemias e infecções respiratórias entre as centenas de pessoas - especialmente crianças - que vivem em abrigos provisórios.