Novo tremor atinge Índia Um terremoto de 5,3 graus de magnitude na escala Ricther atingiu nesta madrugada a cidade de Ahmedabad, a oeste da Índia, ferindo cerca de 40 pessoas, segundo informações da imprensa local. O tremor é uma réplica do terremoto de 7,9 graus de magnitude, ocorrido no último dia 26 de janeiro. De acordo com o serviço meteorológico indiano, o epicentro do tremor foi localizado a 25 quilômetros do noroeste de Bachao, região arrasada pelo terremoto de janeiro, que na ocasião, deixou cerca de 30 mil pessoas mortas.