Novo tremor atinge Itália e mata pelo menos uma pessoa Pelo menos uma pessoa morreu por causa de um novo tremor que durou vários segundos na noite de hoje em Roma e no centro da Itália, informou a agência Ansa. O tremor ocorreu um dia depois do terremoto que deixou mais de 200 mortos, a maioria na cidade de L''Aquila. Sismólogos da Itália e dos Estados Unidos ainda não precisaram a magnitude do tremor. A agência de notícia Apcom informou que ele atingiu entre 5,5 e 5,7 na escala Richter. O terremoto de ontem foi de magnitude 5,8. Com informações da Associated Press e Dow Jones.