Novo tremor de 4,5 graus interrompe resgates no Haiti

Um forte abalo sacudiu neste sábado, 16, a capital do Haiti, Porto Príncipe, interrompendo brevemente os esforços para resgatar as vítimas do grande terremoto ocorrido na última terça-feira, 12. Equipes de busca tentavam encontrar possíveis sobreviventes sob os escombros do Hotel Montana quando foram surpreendidos pelo novo tremor de terra. As buscas no local onde foram ouvidas vozes pedindo socorro foram interrompidas e retomadas minutos depois.

De acordo com o Instituto de Geofísica dos EUA o novo abalo foi da magnitude de 4,5 graus. O geofísico Paulo Caruso, do USGS, informou que o novo tremor não parece ter sido forte o suficiente para causar novos danos, embora mesmo um pequeno abalo possa fazer desabar os edifícios que foram afetados pelo terremoto que atingiu o Haiti na última terça-feira. As informações são da Associated Press.