Novo tremor de terra deixa 3 mortos na Argélia Três pessoas morreram e outras 178 ficaram feridas em um novo tremor de terra - descrito como um choque secundário provocado pelo terremoto da quarta-feira passada - que abalou a região leste da Argélia, disseram funcionários do Ministério da Informação deste país do norte da África. O abalo teve magnitude 5,8 na escala Richter, de acordo com a rádio estatal argelina. O tremor da semana passada, que deixou mais de 2.218 mortos, mais de 9.000 feridos e cerca de 2.000 desaparecidos, teve magnitude 6,8. O choque secundário foi sentido praticamente na mesma região afetada pelo devastador terremoto da semana passada. Pelo menos um casa desabou em Boumerdes, cidade duramente afetada pelo tremor da última quarta-feira. Temendo o desabamento de suas casas e apartamentos, muitos moradores de Argel montaram barracas nas ruas e parques da cidade, no decorrer dos últimos dias. Desde a semana passada, a reação desajeitada do governo vem causando revolta entre os argelinos. A lentidão das autoridades locais gerou um vácuo que foi rapidamente preenchido por entidades assistenciais ligadas a grupos fundamentalistas islâmicos. Pouco após o terremoto de hoje, um partido islâmico abriu um campo para atender aos desabrigados e doou água e comida aos necessitados. A tensão acirrou-se ainda mais na segunda-feira, quando o ministro do Interior da Argélia, Yazid Noureddine Zerhouni, ameaçou os sobreviventes do terremoto. De acordo com testemunhas, ele avisou que o governo não ajudaria as vítimas se os protestos contra a lentidão governamental não fossem imediatamente interrompidos.