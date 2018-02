Novo tremor mata um na China

Um forte tremor secundário na província de Sichuan matou pelo menos uma pessoa neste domingo, 25, e feriu outras 400, informaram as agências chinesas. O tremor teve uma intensidade de 6,4 graus na escala Richter. Segundo relatos da agência 'Nova China', 24 dos feridos estão em condições graves. O tremor foi sentido em Pequim e é um dos mais fortes ocorridos na província desde o terremoto de 12 de maio, que matou, até agora, mais de 62 mil pessoas. O novo terremoto atingiu violentamente a cidade de Guanagyan, no distrito de Qingchuan, no noroeste de Sichuan. Este foi o mais potente dos muitos tremores secundários registrados desde o terremoto de 8 graus de magnitude que devastou o sudoeste da China há duas semanas. Cerca de 27 mil pessoas permanecem desaparecidas depois do terremoto. A cifra de mortos pela catástrofe pode chegar a 86 mil pessoas.