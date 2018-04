Novo vazamento ameaça o Danúbio Autoridades húngaras ordenaram ontem a evacuação do vilarejo de Kolontar, após a descoberta de uma nova rachadura no reservatório de produtos tóxicos que se rompeu na segunda-feira. Pelo menos sete pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em consequência da enxurrada, que atingiu o Rio Danúbio. O premiê da Hungria, Viktor Orban, disse que é "muito provável" que um muro inteiro do reservatório caia, liberando uma nova onda de efluentes.