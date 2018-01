Novo vídeo mostra Fidel Castro de pé e cumprimentando Chávez Na véspera das reuniões de alto nível da Cúpula do Movimento dos Não-Alinhados (Noal) em Havana, a televisão cubana divulgou um breve vídeo com imagens do encontro desta quinta-feira entre Fidel Castro e o presidente venezuelano, Hugo Chávez, nas quais é possível ver o líder cubano de pé e muito magro. Nos três minutos de imagens divulgadas pela televisão estatal cubana, Fidel, de 80 anos, abraçava de pé o líder venezuelano, que chegou nesta quinta-feira a Havana. Durante o encontro, Fidel também estende a mão e conversava com o líder sul-americano. O governante cubano, que se viu obrigado a delegar provisoriamente o poder a seu irmão Raúl em 31 de julho último, está se recuperação de uma delicada cirurgia no intestino. No vídeo, Fidel está muito magro e pálido. Chávez visitou Fidel imediatamente depois de chegar à capital cubana para participar da XIV Cúpula do Movimento dos Países Não-Alinhados, que reunirá cerca de 50 chefes de Estado e governo, além de delegações dos 116 países que compõem o foro. Após sua quarta visita a Fidel desde que a doença do líder cubano foi anunciada, Chávez assegurou que encontrou o amigo "muito bem". "Acho que ele está quase pronto para jogar beisebol", brincou. Ainda assim, Chávez não esclareceu se Fidel participará da reunião de chefes de Estado e governo do Noal. 100 horas com Fidel No vídeo, divulgado horas após o encontro pela TV estatal cubana, é possível ver Fidel com uma edição revisada do livro "100 horas com Fidel", escrito pelo jornalista espanhol Ignacio Ramonet, e que será entregue para cada um dos mandatários que participarão da Cúpula. Segundo a TV cubana, no exemplar de Chávez, Fidel escreveu uma dedicatória. "Para o meu irmão Chávez, campeão olímpico de novas idéias socialistas." Ainda de acordo com o órgão estatal cubano, durante o encontro, que durou cerca de duas horas, os dois líderes trocaram impressões sobre as posições da Venezuela e de Cuba durante a cúpula. Na quarta-feira, a rede de TV divulgou imagens de Fidel com o deputado argentino Miguel Bonasso. Na aparição, o líder cubano também vestia um pijama e estava sentado sobre a cama, conversando e sorrindo. A projeção de imagens de Fidel a apenas algumas horas do início da reunião dos chefes de Estado e de governo do Noal alimenta a expectativa de uma possível aparição do líder cubano durante o encontro. Texto atualizado às 22h30