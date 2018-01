Novo vídeo mostra troca de tiros entre militares e 'El Chapo'; veja

O canal de televisão mexicano Televisa's Off-Air divulgou nesta segunda-fiera, 11, um vídeo de três minutos que mostra o cerco das forças militares que terminou com a captura do chefão das drogas Joaquin "El Chapo" Guzmán.

As imagens do vídeo, aparentemente, foram captadas de câmeras instaladas nos uniformes dos fuzileiros navais que participaram da operação. Elas fornecem uma visão, de primeira mão, da troca de tiros com Guzman e seus comparsas na casa mantida como fortaleza no estado-natal de "El Chapo", Sinaloa.

Guzmán foi levado para o presídio na sexta-feira à noite, seis meses depois de fugir do mesmo local por um túnel de 1,5 quilômetro conectado com uma casa abandonada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O vídeo mostra os fuzileiros navais armados com rifles de alta potência, se movimentando pela casa, jogando granadas, prendendo pessoas e procurando por armas e evidências.

Entre o material recolhido estariam DVDs da telenovela Rainha do Sul, estrelada pela atriz mexicana Kate Del Castillo, responsável em mediar o contato entre "El Chapo" e o ator americano Sean Penn. O posterior encontro entre o narcotraficante e o ator acabou dando pistas que levaram à captura do chefão das drogas mais procurado do mundo.