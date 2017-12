Novos ataques de Israel matam 8 palestinos Pelo menos oito palestinos morreram em ataques das forças israelenses neste sábado. O primeiro foi no campo de refugiados de Jabalya, no norte da Faixa de Gaza, onde quatro morreram e dez ficaram feridos ao serem atingidos por um míssil lançado de um avião de reconhecimento não pilotado, segundo testemunhas Foi mais um ataque das tropas israelenses nesta nova ofensiva contra os palestinos, iniciada na quarta-feira, na chamada Operação Dias de Penitência. O governo de Israel afirma que a operação é uma resposta aos ataques palestinos, que lançaram mísseis de fabricação caseira contra territórios ocupados por israelenses. Horas mais tarde, outros quatro palestinos foram mortos a tiros porque, segundo autoridades de Israel, teriam penetrado em seu território procedentes da Faixa de Gaza. Seriam membros, segundo os israelenses, de uma operação das Brigadas dos Mártires de al Aqsa e ao Movimento para a Resistência Islâmica (Hamas). As mortes deste Sábado fazem subir para 50 o número de vítimas fatais entre os palestinos desde o início da Operação Dias de Penitência.