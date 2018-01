Novos ataques deixam 28 mortos no Sudão Os abusos e atrocidades continuam na região de Darfur, apesar de o governo do Sudão ter-se declarado a favor de negociações e disposto a compartilhar com os rebeldes o poder e os recursos da região, no oeste do país. No fim de semana, 28 pessoas morreram e 91 ficaram feridas em ataques das milícias árabes.