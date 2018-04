Novos ataques deixam 4 mortos em região central síria

Os ataques ocorreram no bairro de Baba Amr, que está sitiado há três semanas e se transformou no centro da revolta contra o governo do presidente Bashar Assad.

O Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, grupo sediado em Londres, informou que as tropas também tentam invadir Rastan, cidade tomada pelos rebeldes e também sitiada ao norte de Homs. Segundo o grupo, a cidade estava sendo atacada e ocorriam pesados confrontos entre tropas do governo e desertores militares, responsáveis pela destruição de dois veículos blindados.

Vídeos amadores postados na internet por ativistas mostram fumaça preta subindo de áreas residenciais de Baba Amr e escombros em prédios de apartamentos.

Mais de 70 países participam da reunião dos "Amigos da Síria" nesta sexta-feira em Túnis. A expectativa é que a reunião pressione Assad a concordar com um cessar-fogo e permita que ajuda humanitária chegue às áreas que foram fortemente atingidas pelas forças de segurança.

Nas vésperas da conferência, autoridades norte-americanas, europeias e árabes disseram que o grupo deve impor sanções mais duras à Síria caso Assad rejeite o cessar-fogo e previram que a oposição vai se fortalecer se ele permanecer no poder. As informações são da Associated Press.