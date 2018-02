Novos ataques israelenses atingem Faixa de Gaza

Autoridades do Hamas afirmaram que os ataques israelenses atingiram casas, mesquitas e locais de treinamento. Três corpos foram encontrados sob as ruínas de uma mesquita em Gaza, incluindo o de Moaaz Zaid, autoridade sênior do Hamas.

O Exército israelense afirmou que militantes em Gaza lançaram cinco foguetes na direção de Israel neste sábado, levando o total de foguetes lançados a 70 desde o fim da trégua ontem. Em resposta, o país atacou mais de 30 alvos desde a sexta-feira.

Os militantes islâmicos retomaram os ataques com foguetes na sexta-feira, pouco depois do fim do cessar-fogo de 72 horas, ferindo dois israelenses e provocando uma onda de ataques retaliatórios.

Mais de 1.900 palestinos já foram mortos desde o início da guerra em 8 de julho, sendo três quartos deles civis, segundo autoridades palestinas e da Organização das Nações Unidas. Israel contesta os números, alegando que a maioria dos mortos é composta por militantes. No lado israelense, 67 pessoas morreram, incluindo três civis. Fonte: Associated Press.